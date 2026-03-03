“ L’arbre m’a dit … ” Espace culturel Terraqué Carnac
mercredi 11 mars 2026.
“ L’arbre m’a dit … ”
Espace culturel Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac Morbihan
2026-03-11
2026-03-11
À 10h30 Ensemble, nous ferons naître un arbre de vie, où chacun pourra déposer un bourgeon de mots, une phrase, commençant par L’arbre m’a dit… . À partir du livre de Jean-Pierre Siméon. dès 8 ans . Gratuit, sur inscription .
Espace culturel Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac 56340 Morbihan Bretagne
