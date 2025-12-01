L’ARBRE MYSTÉRIEUX Pins-Justaret

L’ARBRE MYSTÉRIEUX Pins-Justaret samedi 13 décembre 2025.

L’ARBRE MYSTÉRIEUX

SALLE DES FÊTES Pins-Justaret Haute-Garonne

Début : 2025-12-13 14:30:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Un spectacle de danse et de musique qui porte un regard poétique sur la pollution de notre monde.

C est l’histoire d’une petite fille qui se promène dans la forêt et rencontre un joli sapin. Elle se souvient de ses vacances de Noël et a très envie de décorer ce mystérieux arbre. Elle part donc à la recherche d’objets pour en faire une merveille. Avec pleins de couleurs, de musique, de chansons, de poésie et de mouvement, Maé la petite fille et sa tante Marie-Jo l’écolo vont vous donner beaucoup d’énergie et feront danser les enfants à la fin de leurs aventures ! .

SALLE DES FÊTES Pins-Justaret 31860 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 71 09 Mediatheque@mairie-pinsjustaret.fr

English :

A dance and music show that takes a poetic look at the pollution of our world.

German :

Ein Tanz- und Musikspektakel, das einen poetischen Blick auf die Verschmutzung unserer Welt wirft.

Italiano :

Uno spettacolo di danza e musica che getta uno sguardo poetico sull’inquinamento del nostro mondo.

Espanol :

Un espectáculo de danza y música que echa una mirada poética a la contaminación de nuestro mundo.

