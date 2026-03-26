L’arbre ne cache pas la forêt Saint-Michel-de-Montaigne
L’arbre ne cache pas la forêt Saint-Michel-de-Montaigne samedi 11 avril 2026.
L’arbre ne cache pas la forêt
Saint-Michel-de-Montaigne Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Grâce à des bases de botaniques, apprenez à observer la forêt autrement et différenciez quelques espèces emblématiques. Explorez les liens étroits entre faune et flore et initiez-vous à la lecture des indices laissés par les habitants des bois. 10h Saint-Michel-de-Montaigne. .
Saint-Michel-de-Montaigne 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 29 82 83 marion.elissalde@yahoo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’arbre ne cache pas la forêt
L’événement L’arbre ne cache pas la forêt Saint-Michel-de-Montaigne a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Castillon-Pujols
À voir aussi à Saint-Michel-de-Montaigne (Dordogne)
- Chasse aux oeufs au Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne 4 avril 2026
- Châteaux en fête Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne 11 avril 2026
- Visite théatralisée de la tour et du château Saint-Michel-de-Montaigne 11 avril 2026
- Chez Montaigne… Saint-Michel-de-Montaigne Dordogne 1 mai 2026
- Karaoké A Perreau Saint-Michel-de-Montaigne 29 mai 2026