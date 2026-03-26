L’arbre ne cache pas la forêt

Saint-Michel-de-Montaigne Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Grâce à des bases de botaniques, apprenez à observer la forêt autrement et différenciez quelques espèces emblématiques. Explorez les liens étroits entre faune et flore et initiez-vous à la lecture des indices laissés par les habitants des bois. 10h Saint-Michel-de-Montaigne. .

Saint-Michel-de-Montaigne 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 29 82 83 marion.elissalde@yahoo.com

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English : L’arbre ne cache pas la forêt

L’événement L’arbre ne cache pas la forêt Saint-Michel-de-Montaigne a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Castillon-Pujols