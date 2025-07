L’arbre photographique Archives de Rennes Rennes

L’arbre photographique Archives de Rennes Rennes Dimanche 21 septembre, 11h00, 14h30

Inscription sur place, dans la limite des places disponibles

Atelier famille autour de la généalogie (à partir de 8 ans)

Atelier famille autour de la généalogie (à patir de 8 ans)

Venez, en famille, réaliser un arbre généalogique imaginaire ! Cet atelier ludique vous permettra de manipuler des photographies originales du 19e siècle à nos jours, d’en découvrir les procédés techniques utilisés au cours du temps et d’imaginer des histoires de famille derrière les images …

Organisé dans le cadre des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine, en partenariat avec Gwenola Furic, spécialiste de la conservation-restauration du patrimoine photographique.

Archives de Rennes 18 Avenue Jules Ferry, Rennes, France Rennes 35700