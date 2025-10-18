L’ARBRE SALLE DES FÊTES Pins-Justaret

L’ARBRE SALLE DES FÊTES Pins-Justaret samedi 18 octobre 2025.

L’ARBRE

SALLE DES FÊTES Place René Loubet Pins-Justaret Haute-Garonne

Début : 2025-10-18 17:00:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Spectacle de marionnettes de la Compagnie Rouge les Anges sur le thème de la déforestation et de la protection de la nature.

Tempêtes, inondations, submersions… Il semblerait qu’il soit temps de prendre soin de notre planète.

Alors les marionnettes de l’Arbre invitent à s’émerveiller, raconter, observer, réfléchir et réagir.

À parler de la richesse de la forêt d’Amazonie, des dégâts de la surindustrialisation, des petits riens de notre quotidien qui peuvent faire beaucoup, à tenter de se réconcilier et de se reconnecter à la nature.

D’après les livres L’Arbre de Sandrine Thommen et Amazonie dans mon jardin de Baum et Dedieu.

Spectacle tout public à partir de 6 ans. .

SALLE DES FÊTES Place René Loubet Pins-Justaret 31860 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 71 09 mediatheque@mairie-pinsjustaret.fr

English :

Puppet show by Compagnie Rouge les Anges on the theme of deforestation and nature conservation.

German :

Puppentheaterstück der Compagnie Rouge les Anges zum Thema Entwaldung und Naturschutz.

Italiano :

Spettacolo di marionette della Compagnie Rouge les Anges sul tema della deforestazione e della protezione della natura.

Espanol :

Espectáculo de marionetas de la Compagnie Rouge les Anges sobre el tema de la deforestación y la protección de la naturaleza.

