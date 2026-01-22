L’arbre qui plantait des contes Conlie

L’arbre qui plantait des contes

13 Rue de Neuvy Conlie Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Une fresque d’évènements légendaires voit la Mayenne désertée par le petit peuple féérique et la magie disparaître du cœur de ses habitants, bientôt partis en quête de merveilleux pour retrouver leur supplément d’âme !

L’ARBRE QUI PLANTAIT DES CONTES

par Pierre-Olivier Bannwarth

le dimanche 8 février à 15h30 à la Médiathèque de Conlie

Pierre-Olivier Bannwarth est conteur. Issu du Cours Florent en 2003, cet acteur et metteur en scène participe à la création d’événements culturels en Afrique de l’Ouest. Il rencontre et se forme auprès de personnalités du théâtre, du conte ou du chant traditionnel (Yoshi Oïda, Alain Maratrat, Henri Gougaud). Devenu conteur, il se définit comme un artisan-voyageur, un nomade dont les histoires pour enfants et adultes nous connectent à notre part d’humanité partagée.

L’ARBRE QUI PLANTAIT DES CONTES

Une fresque d’évènements légendaires voit la Mayenne désertée par le petit peuple féérique et la magie disparaître du cœur de ses habitants, bientôt partis en quête de merveilleux pour retrouver leur supplément d’âme ! Sans compter sur les frasques d’un curé de campagne se prenant pour le grand Inquisiteur de Toulouse… Avec une énergie débordante, le comédien dresse ici le portrait d’un village où la grande Histoire et la légende s’entremêlent. Inspiré des contes du bocage, un sacré coup de balais pour dépoussiérer le folklore soudain farouchement ancré dans notre présent.

Gratuit sur inscription, pour adultes (à partir de 14 ans)

ORGANISÉ PAR la Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry de Conlie

☎ Plus d’informations au 02 43 29 34 05 .

13 Rue de Neuvy Conlie 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 29 34 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A fresco of legendary events sees Mayenne deserted by its fairy folk and magic disappear from the hearts of its inhabitants, who soon set off in search of the marvellous to regain their extra soul!

L’événement L’arbre qui plantait des contes Conlie a été mis à jour le 2026-01-20 par OT Sillé-Le-Guillaume