L’arbre qui plantait des hommes Chemillé Chemillé-en-Anjou

L’arbre qui plantait des hommes

Chemillé 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07 22:00:00

2025-11-07

Une pièce de théâtre mettant l’accent sur l’écologie et l’engagement au théâtre Foirail de Chemillé.

Laissez-vous transporter par une poésie théâtrale qui résonne avec notre époque écologie et engagement citoyen au cœur du spectacle !

Cette création originale mêle beauté des mots et urgence environnementale pour une expérience artistique dont vous ne sortirez pas indifférent !

ORGANISÉ PAR Syndicat Layon Aubance Louets & SMIB Èvre-Thau-St Denis-Robinets-Haie d’Alot

https://lachaiserouge-compagniepatrickcosnet.com/larbre-qui-plantait-des-hommes/ .

English :

A play focusing on ecology and commitment at the Théâtre Foirail in Chemillé.

German :

Ein Theaterstück mit Schwerpunkt auf Ökologie und Engagement im Théâtre Foirail in Chemillé.

Italiano :

Uno spettacolo incentrato sull’ecologia e sull’impegno al Théâtre Foirail di Chemillé.

Espanol :

Una obra centrada en la ecología y el compromiso en el Théâtre Foirail de Chemillé.

