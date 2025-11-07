L’arbre qui plantait des hommes Chemillé Chemillé-en-Anjou
L’arbre qui plantait des hommes
Chemillé 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Une pièce de théâtre mettant l’accent sur l’écologie et l’engagement au théâtre Foirail de Chemillé.
Laissez-vous transporter par une poésie théâtrale qui résonne avec notre époque écologie et engagement citoyen au cœur du spectacle !
Cette création originale mêle beauté des mots et urgence environnementale pour une expérience artistique dont vous ne sortirez pas indifférent !
ORGANISÉ PAR Syndicat Layon Aubance Louets & SMIB Èvre-Thau-St Denis-Robinets-Haie d’Alot
https://lachaiserouge-compagniepatrickcosnet.com/larbre-qui-plantait-des-hommes/ .
Chemillé 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 71 76 83 contact@evrethausaintdenis.fr
English :
A play focusing on ecology and commitment at the Théâtre Foirail in Chemillé.
German :
Ein Theaterstück mit Schwerpunkt auf Ökologie und Engagement im Théâtre Foirail in Chemillé.
Italiano :
Uno spettacolo incentrato sull’ecologia e sull’impegno al Théâtre Foirail di Chemillé.
Espanol :
Una obra centrada en la ecología y el compromiso en el Théâtre Foirail de Chemillé.
