L’arbre qui plantait des Hommes La Chaise Rouge La Haute-Herberie Ombrée d’Anjou

Tarif : 7 – 7 – 22 EUR

Date :

Début : 2025-10-09 15:00:00

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09 2026-03-21

Pièce de théâtre « L’arbre qui plantait des hommes » proposée à la Ferme-Auberge de la Chaise Rouge à Pouancé, pour plusieurs représentations.

L’histoire commence en 1943 dans la forêt de Buchenwald et nous conduit jusqu’à la reconstruction de Notre-Dame de Paris.

La Terre-Mère, l’Arbre et l’Humain se souviennent et discutent de l’avenir. Satisfait de lui même, l’Homme brandit sa tronçonneuse. L’Arbre va-t-il être coupé pour finir sur la flèche de Notre-Dame de Paris ? La Terre-Mère, elle, elle observe…

Un spectacle musical, sensible et humoristique, sur l’évolution de notre rapport à la nature.

Interprétation Valérie Montembault, Jacques Montembault et Patrick Cosnet en alternance avec Jérôme Paillat

Mise en scène Carole Galisson .

La Haute-Herberie La Chaise Rouge Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 62 82 billetterie@lachaiserouge.fr

English :

Play « L’arbre qui plantait des hommes » proposed at the Ferme-Auberge de la Chaise Rouge in Pouancé, for several performances.

German :

Theaterstück « L’arbre qui plantait des hommes », das in der Ferme-Auberge de la Chaise Rouge in Pouancé für mehrere Aufführungen angeboten wird.

Italiano :

Spettacolo teatrale « L’arbre qui plantait des hommes » (L’albero che ha piantato gli uomini) proposto al Ferme-Auberge de la Chaise Rouge di Pouancé, per diverse rappresentazioni.

Espanol :

Obra de teatro « L’arbre qui plantait des hommes » (El árbol que plantaba a los hombres) propuesta en el Ferme-Auberge de la Chaise Rouge de Pouancé, para varias representaciones.

