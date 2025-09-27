L’arbre sans nom par la Compagnie L’arbre à lire à La Foye-Monjault La Foye-Monjault

Une matinée dédiée à la magie des contes et à l’amitié, dans l’univers fascinant du kamishibaï. Par la suite, participez au fleurissage collectif d’un arbre de l’amitié en bois, une activité symbolique et créative. Cet événement est ouvert à tous et offre une belle opportunité de partage et de découverte culturelle. .

La Foye-Monjault 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 94 92 49 bibliotheque.lfm@orange.fr

