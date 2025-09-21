L’arbre Trésor ! Maison de l’environnement, Avenue du Lac de Maine, Angers Angers

L’arbre Trésor ! Maison de l’environnement, Avenue du Lac de Maine, Angers Angers dimanche 21 septembre 2025.

L’arbre Trésor ! Dimanche 21 septembre, 14h30 Maison de l’environnement, Avenue du Lac de Maine, Angers Maine-et-Loire

Tout public, à partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

L’Arbre, un acteur incontournable de notre patrimoine naturel ! Partons à sa rencontre et immergerons-nous dans son univers : découverte sensorielle arborée, observation botanique, transmission sur les usages et vertus, puis dégustation sauvage ! Avec Nature et simple.

Maison de l’environnement, Avenue du Lac de Maine, Angers Maison de l’environnement, Avenue du Lac de Maine, Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.destination-angers.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 41 23 50 00 »}]

L’Arbre, un acteur incontournable de notre patrimoine naturel ! Partons à sa rencontre et immergerons-nous dans son univers : découverte sensorielle arborée, observation botanique, transmission sur !…

pexels