L’Arche de la Nature aux pas des percherons Route de l’Epau Changé
L’Arche de la Nature aux pas des percherons Route de l’Epau Changé mercredi 22 avril 2026.
Changé
L’Arche de la Nature aux pas des percherons
Route de l’Epau Parking du Verger (arrêt hippomobile) Changé Sarthe
Tarif : 4 – 4 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 15:45:00
Date(s) :
2026-04-22
Entraîné par deux beaux percherons, découvrez en calèche les secrets et les anecdotes de l’Arche de la Nature et de ses différents espaces forêt, bocage, plaine humide, rivière.
En partenariat avec l’Arche de la Nature.
Votre guide sera Isabelle Noyer
Jauge maximale 25 personnes
Vente de billets sur place. Réservation conseillée à la Maison du Pilier Rouge
Départ 14h, au parking du Verger (arrêt hippomobile) .
Route de l’Epau Parking du Verger (arrêt hippomobile) Changé 72560 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 40 30
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English :
L’événement L’Arche de la Nature aux pas des percherons Changé a été mis à jour le 2026-04-07 par CDT72
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