L’Arche de la Nature aux pas des percherons Route de l’Epau Changé

Changé

L’Arche de la Nature aux pas des percherons

Route de l’Epau Parking du Verger (arrêt hippomobile) Changé Sarthe

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 15:45:00

Date(s) :

2026-04-22

Entraîné par deux beaux percherons, découvrez en calèche les secrets et les anecdotes de l’Arche de la Nature et de ses différents espaces forêt, bocage, plaine humide, rivière.

En partenariat avec l’Arche de la Nature.

Votre guide sera Isabelle Noyer

Jauge maximale 25 personnes

Vente de billets sur place. Réservation conseillée à la Maison du Pilier Rouge

Départ 14h, au parking du Verger (arrêt hippomobile) .

Route de l’Epau Parking du Verger (arrêt hippomobile) Changé 72560 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 40 30

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English :

L’événement L’Arche de la Nature aux pas des percherons Changé a été mis à jour le 2026-04-07 par CDT72