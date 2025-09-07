L’Arche Guinguettes et animations Bourges

L’Arche Guinguettes et animations Bourges dimanche 7 septembre 2025.

L’Arche Guinguettes et animations

21 Rue Victor Hugo Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 14:00:00

fin : 2025-09-28 19:00:00

Date(s) :

2025-09-07

Venez profiter d’après-midis agréables et conviviales au Jardin de l’Archevêché.

Cet été, le restaurant L’Arche vous accueille et vous propose plusieurs animations pour partager des instants musicaux et festifs autour d’un verre ou d’un repas. Découvrez ci-dessous leurs dates et programmations. .

21 Rue Victor Hugo Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 50 99 72 59 larche.bourges@gmail.com

English :

Enjoy pleasant afternoons in the Jardin de l?Archevêché.

German :

Genießen Sie angenehme und gesellige Nachmittage im Jardin de l’Archevêché.

Italiano :

Venite a trascorrere dei pomeriggi piacevoli e conviviali nel Jardin de l’Archevêché.

Espanol :

Venga a disfrutar de unas tardes agradables y acogedoras en el Jardin de l’Archevêché.

L’événement L’Arche Guinguettes et animations Bourges a été mis à jour le 2025-06-09 par OT BOURGES