L’archéo capsule « Le monde des morts » 20 et 21 septembre Musée archéologique d’Argentomagus Indre

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le monde des morts est le royaume des vivants.

Il reflète les préoccupations et les interrogations de «ceux qui restent». À partir d’un socle commun et universel, qui reconnaît dans les gestes d’accompagnement une manière pour les endeuillés de donner un sens à la mort d’un proche, peut-être de se soulager, d’essayer de combler une absence, s’articulent des questions de croyance, de mémoire, d’identité, d’appartenance, qui s’expriment à travers des rites et se matérialisent dans des objets et des monuments. Pour un archéologue, fouiller une sépulture, c’est sortir de l’oubli un individu, la société dans laquelle il vivait et la place qu’il y tenait.

Découvrez cette archéo-capsule de l’INRAP dans la crypte du Musée d’Argentomagus.

Musée archéologique d'Argentomagus

Musée archéologique construit sur des vestiges monumentaux gallo-romains. L'agglomération gallo-romaine s'est développée à partir de l'ancien oppidum gaulois du plateau des Mersans qui devient dès le Ier siècle de notre ère, un centre politique, économique et religieux (forum, basilique, bâtiments commerciaux, fontaine, thermes, théâtre…). Jardin romain. Le Musée d'Argentomagus véhicule l'image d'une archéologie à la portée de tous. Les espaces sont ponctués de nombreuses reconstitutions depuis la préhistoire jusqu'à l'époque gallo-romaine.

Les fouilles archéologiques révèlent chaque année de nouvelles connaissances sur la ville enfouie : rues, quartiers, forum, basilique, théâtre… SNCF / A20

Musée Argentomagus