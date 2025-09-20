L’archéologie, c’est quoi ? Médiathèque Blaesheim

L’archéologie, c’est quoi ? Samedi 20 septembre, 14h30 Médiathèque European Collectivity of Alsace

Ateliers à destination du jeune public, sans inscription, en continu.

Aux côtés d’une médiatrice culturelle, découvrez l’archéologie et ses métiers grâce à des mini-ateliers ludiques ! Apprenez à remonter une céramique, observez des graines à la loupe, triez des ossements d’animaux, complétez une fiche d’étude et dessinez des reproductions d’objets anciens… Une aventure passionnante pour les explorateurs curieux !

Médiathèque 1 rue des Prés, 67113 Blaesheim Blaesheim 67113 European Collectivity of Alsace Grand Est 03 88 59 90 96 https://www.mairie-blaesheim.fr/etablissements_culturels/16160 La bibliothèque a été créée en l’an 2000. Elle occupe les dépendances aménagées d’un magnifique corps de ferme appartenant à la commune.

Les travaux d’aménagement ont respecté la structure ancienne du bâtiment, qui constitue aujourd’hui l’un des fleurons architecturaux de notre patrimoine.

La bibliothèque offre un espace aux petits, aux jeunes et aux adultes. On y trouve de la lecture, de la musique, des films ainsi qu’une connexion Internet.

© Archéologie Alsace