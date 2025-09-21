l’archéologie des plantes et des animaux Centre Antoine Vivenel Compiègne

l’archéologie des plantes et des animaux Dimanche 21 septembre, 15h00, 16h00 Centre Antoine Vivenel Oise

Gratuit – atelier pour les enfants uniquement à partir de 7 ans

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:55:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:55:00

Ateliers « l’archéologie des plantes et des animaux » pour les enfants à partir de 7 ans à 15h et à 17h

Centre Antoine Vivenel 17 rue James Rothschild – 60200 Compiègne Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France 03 44 20 26 04 http://www.musee-vivenel.fr Salle d’exposition temporaire du musée Antoine Vivenel, situé à quelques pas du musée, accès par le parc Songeons et les abords de l’Oise. Le musée Antoine Vivenel organise régulièrement des expositions temporaires thématiques qui sont l’occasion pour le public de découvrir ou redécouvrir des œuvres parfois peu exposées en raison de leur fragilité. -Sont également présents dans ce bâtiment, les laboratoires du Centre de Recherche Archéologique de la vallée de l’Oise et les ateliers des restaurateurs de l’association » Autour du Patrimoine ».

