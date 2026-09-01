L’archéologie du livre ancien Place du 6ème RPI Ma Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

L’archéologie du livre ancien

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 15:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Le livre est loin d’être un objet immuable. Au fil des siècles, sa forme et sa fabrication évoluent. À travers quelques ouvrages des collections patrimoniales, découvrez l’anatomie du livre ancien et les indices qu’il livre sur son histoire, sa fabrication et ses usages.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, en partenariat avec les Archives Départementales des Landes

Auditorium | adultes, sur inscription .

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’archéologie du livre ancien

L’événement L’archéologie du livre ancien Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Mont-de-Marsan