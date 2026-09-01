L’archéologie du livre ancien Place du 6ème RPI Ma Mont-de-Marsan
vendredi 18 septembre 2026 · Place du 6ème RPI Ma · Mont-de-Marsan
Informations pratiques
Mont-de-Marsan
L’archéologie du livre ancien
Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 15:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Le livre est loin d’être un objet immuable. Au fil des siècles, sa forme et sa fabrication évoluent. À travers quelques ouvrages des collections patrimoniales, découvrez l’anatomie du livre ancien et les indices qu’il livre sur son histoire, sa fabrication et ses usages.
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, en partenariat avec les Archives Départementales des Landes
Auditorium | adultes, sur inscription .
Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr
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English : L’archéologie du livre ancien
L’événement L’archéologie du livre ancien Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Mont-de-Marsan
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