L’ARCHÉOLOGIE DU SOIN DEJEUNER/CONFERENCE Mayenne
Place Juhel Mayenne Mayenne
Tarif : 11 – 11 – 15 EUR
Début : 2026-03-17 12:15:00
fin : 2026-03-17
Déjeuner-conférence dans le cadre de l’exposition Archéologie de la santé au Musée du Château de Mayenne
À travers l’exposition “On n’est pas les premiers à prendre soin des autres”, découvrez comment l’archéologie du handicap et de la fragilité interroge notre compréhension des corps et des sociétés.
Avec Valérie Delattre, archéo-anthropologue à l’INRAP. .
Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 17 17 contact@museeduchateaudemayenne.fr
English :
Lunch conference as part of the Archaeology of Health exhibition at the Musée du Château de Mayenne
L’événement L’ARCHÉOLOGIE DU SOIN DEJEUNER/CONFERENCE Mayenne a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne