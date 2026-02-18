L’ARCHÉOLOGIE DU SOIN DEJEUNER/CONFERENCE Mayenne

L’ARCHÉOLOGIE DU SOIN DEJEUNER/CONFERENCE

Tarif : 11 – 11 – 15 EUR

Début : 2026-03-17 12:15:00

fin : 2026-03-17

2026-03-17

Déjeuner-conférence dans le cadre de l’exposition Archéologie de la santé au Musée du Château de Mayenne

À travers l’exposition “On n’est pas les premiers à prendre soin des autres”, découvrez comment l’archéologie du handicap et de la fragilité interroge notre compréhension des corps et des sociétés.

Avec Valérie Delattre, archéo-anthropologue à l’INRAP. .

Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 17 17 contact@museeduchateaudemayenne.fr

English :

Lunch conference as part of the Archaeology of Health exhibition at the Musée du Château de Mayenne

