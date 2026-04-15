L’Archéologie expérimentale du Château à motte, Château à Motte, Verrières-en-Anjou

L’Archéologie expérimentale du Château à motte 13 et 14 juin Château à Motte Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Grâce aux travaux d’historiens et d’historiennes, d’archéologues en France et en Europe, nous sommes aujourd’hui capable d’imaginer à quoi pouvait ressembler la vie dans un château à motte.

A l’occasion des journées européennees de l’Archéologie, le Château à motte de Verrières-en-Anjou, un lieu reconstitué unique en France, ouvre ses portes pour une immersion au 12ème siècle.

A travers des reconstitutions proposées par la Mesnie Joulain, découvrez l’archéologie expérimentale pratiquée par les membres de l’association.

Pour ce faire, les visiteurs sont invités à se balader dans le château et peuvent discuter avec le seigneur du château et ses chevaliers !

Animations et visites libre en continu de 14h à 18h.

Château à Motte Avenue du Parc, 49480 Verrières-en-Anjou, France Verrières-en-Anjou 49480 Saint-Sylvain-d’Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire +33241058931 https://chateauamotte.fr Le château à motte est la reconstitution d’un lieu fortifié typique des XIe–XIIe siècles. C’est une maquette grandeur nature, un état des lieux des recherches historiques et archéologiques sur ce type de construction.

Le château à motte résulte d’un pari fou lancé il y a une trentaine d’années : bâtir la reconstitution d’une motte féodale. La motte initiale est, elle, préservée et est toujours visible à moins de 500m du site actuel. Parking du Château.

Grâce aux travaux d’historiens et d’historiennes, d’archéologues en France et en Europe, nous sommes aujourd’hui capable d’imaginer à quoi pouvait ressembler la vie dans un château à motte.

©Verrières-en-Anjou