L’archéologie passé-présent-avenir – Salle Le Hérel Granville, 13 juin 2025 08:00, Granville.

Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-13 08:00:00

fin : 2025-06-14 18:00:00

2025-06-13

Le but de cette rencontre des Journées Européennes de l’Archéologie (JEA) 2025 est sensibiliser chacun à notre riche patrimoine archéologique régional tout en dévoilant l’histoire de notre territoire Normand; de communiquer sur la diversité des métiers de l’Archéologie et sur les voies d’avenir pour les jeunes. Nous avons invité plusieurs spécialistes pour communiquer sur leurs travaux et les technologies très diversifiées qu’ils utilisent. Cet événement est organisé par la société d’Archéologie et d’Histoire de la Manche section de Granville, sous l’égide du ministère de la culture et de l’Institut National de Recherche en Archéologie Préventive (Inrap). 46 pays participent déjà à ce grand mouvement européen.

Nous vous donnons rendez-vous les vendredi 13 (en après-midi) et samedi 14 juin (toute la journée) à Granville , salle de Hérel. La participation de chacun est gratuite, sur inscription préalable (à télécharger sur notre site).

Salle Le Hérel 63 boulevard des Amiraux Granvillais

Granville 50400 Manche Normandie +33 6 60 84 89 88 jacqueline.lepaumier@gmail.com

English : L’archéologie passé-présent-avenir

The aim of this European Archaeology Days (EAD) 2025 event is to raise awareness of our rich regional archaeological heritage, while revealing the history of our Normandy region; to communicate the diversity of the archaeological professions and the future prospects for young people. We have invited a number of specialists to talk about their work and the wide range of technologies they use. The event is organized by the Société d?Archéologie et d?Histoire de la Manche section de Granville, under the aegis of the French Ministry of Culture and the Institut National de Recherche en Archéologie Préventive (Inrap). 46 countries are already taking part in this major European movement.

We look forward to seeing you on Friday June 13 (afternoon) and Saturday June 14 (all day) in Granville , salle de Hérel. Participation is free of charge, with prior registration (downloadable from our website).

German :

Das Ziel dieses Treffens im Rahmen der Europäischen Tage der Archäologie (EAT) 2025 ist es, das Bewusstsein für das reiche archäologische Erbe der Region zu schärfen, die Geschichte der Normandie zu enthüllen, die Vielfalt der Berufe in der Archäologie zu vermitteln und die Zukunftsperspektiven für junge Menschen aufzuzeigen. Wir haben mehrere Spezialisten eingeladen, um über ihre Arbeit und die verschiedenen Technologien, die sie verwenden, zu berichten. Die Veranstaltung wird von der Société d’Archéologie et d’Histoire de la Manche Section de Granville unter der Schirmherrschaft des französischen Kultusministeriums und des Institut National de Recherche en Archéologie Préventive (Inrap) organisiert. 46 Länder nehmen bereits an dieser großen europäischen Bewegung teil.

Wir treffen uns am Freitag, den 13. Juni (nachmittags) und Samstag, den 14. Juni (ganztägig) in Granville, Salle de Hérel. Die Teilnahme ist für jeden kostenlos, nach vorheriger Anmeldung (zum Herunterladen auf unserer Website).

Italiano :

L’obiettivo di questo evento delle Giornate Europee dell’Archeologia (EAD) 2025 è quello di far conoscere il ricco patrimonio archeologico della regione e di svelare la storia della nostra Normandia; di comunicare la diversità delle professioni archeologiche e le prospettive future per i giovani. Abbiamo invitato diversi specialisti a parlare del loro lavoro e della vasta gamma di tecnologie che utilizzano. L’evento è organizzato dalla Société d’Archéologie et d’Histoire de la Manche section de Granville, sotto l’egida del Ministero della Cultura francese e dell’Institut National de Recherche en Archéologie Préventive (Inrap). sono già 46 i Paesi che partecipano a questo importante movimento europeo.

Vi aspettiamo venerdì 13 giugno (pomeriggio) e sabato 14 giugno (tutto il giorno) presso la Salle de Hérel a Granville. La partecipazione è gratuita, previa registrazione (scaricabile dal nostro sito web).

Espanol :

El objetivo de estas Jornadas Europeas de Arqueología (JEA) 2025 es dar a conocer el rico patrimonio arqueológico de la región y revelar la historia de nuestra región de Normandía; comunicar la diversidad de las profesiones arqueológicas y las perspectivas de futuro para los jóvenes. Hemos invitado a varios especialistas para que nos hablen de su trabajo y del amplio abanico de tecnologías que utilizan. Esta manifestación está organizada por la Société d’Archéologie et d’Histoire de la Manche section de Granville, bajo los auspicios del Ministerio de Cultura y el Institut National de Recherche en Archéologie Préventive (Inrap). 46 países participan ya en este gran movimiento europeo.

Le esperamos el viernes 13 de junio (tarde) y el sábado 14 de junio (todo el día) en la Sala de Hérel de Granville. La participación es gratuita, previa inscripción (descargable en nuestro sitio web).

