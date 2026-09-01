L’archéologie : plusieurs millénaires d’histoire révélés à Pornic rue des Aigues Marines et rue Jean Sarment Pornic

Informations pratiques

Pornic

L’archéologie : plusieurs millénaires d’histoire révélés à Pornic

rue des Aigues Marines et rue Jean Sarment Rue Jean Sarment Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Porte ouvertes sur un chantier de fouilles dans le cadre des Journées Européenne du Patrimoine



L’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) mène actuellement une fouille à Pornic, dans le cadre du projet immobilier « Vert azur » porté par le groupe Lamotte. La fouille a livré différents vestiges du Néolithique jusqu’au Moyen Âge, mettant en évidence une succession d’occupations humaines.

Les archéologues y ont notamment découvert des traces d’occupation gauloise, avec probablement une zone dédiée à des activités artisanales, des vestiges de l’Antiquité gallo-romaine (structure à combustion et incinérations) et du Moyen Âge (fossés, céramiques)

Les archéologues proposeront des visites commentées du site ainsi que des animations pédagogiques sur l’archéologie et ses spécialités.

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rue des Aigues Marines et rue Jean Sarment Rue Jean Sarment Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 31 11

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English :

Open House at an Archaeological Dig as Part of European Heritage Days%A0

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L’événement L’archéologie : plusieurs millénaires d’histoire révélés à Pornic Pornic a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic