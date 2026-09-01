Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

L’archéologie sous-marine

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Laissez-vous tenter par la découverte de l’archéologie sous-marine en mer méditerranée grâce à des casques de réalité virtuelle. .

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 24 microfolie@saint-yrieix.fr

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English : L’archéologie sous-marine

L’événement L’archéologie sous-marine Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-09-01 par Terres de Limousin