L’ARCHEVÊCHÉ Évêché de Cambrai Cambrai samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Haut lieu du pouvoir spirituel de Cambrai, monument privé, l’archevêché ouvre ses portes pour sa première participation aux Journées Européennes du Patrimoine. Le temps d’une visite, venez découvrir ses secrets, son histoire et ses anecdotes avec Sœur Anne-Marie.

Évêché de Cambrai 30 rue Henri de Lubac Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 78 36 15 »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Clément Cotin