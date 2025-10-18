L’archi’ du quotidien en LEGO® Le forum des patrimoines Carpentras

L’archi’ du quotidien en LEGO® Samedi 18 octobre, 09h30 Le forum des patrimoines Vaucluse

Gratuit, en accès libre. Si vous souhaitez venir avec des groupes, merci de nous contacter au 04 90 67 69 21

Début : 2025-10-18T09:30:00 – 2025-10-18T12:30:00

Fin : 2025-10-18T09:30:00 – 2025-10-18T12:30:00

Invente, détourne, rêve…

Et si votre quartier, votre maison ou votre immeuble prenaient une tout autre allure ? En écho au thème national “architecture du quotidien”, boostez votre imagination à l’aide des LEGO® ! En famille, observez, repensez et réinventez les lieux qui vous entourent : rue, école, maison, parc… Un atelier ludique et créatif pour (re)découvrir l’architecture qui façonne notre quotidien et réfléchir à ce que signifie habiter, vivre ensemble, et imaginer des villes plus créatives, durables et inclusives.

Avec les animateurs Bricks Factory et les médiatrices du patrimoine de la CoVe

Tout public, à partir de 14 ans

Le forum des patrimoines 79, place du 25 août 1944 – 84200 Carpentras Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 67 69 21 https://www.lacove.fr/le-forum-des-patrimoines.html Le forum des patrimoines ( CIAP ) regroupe des salles d’exposition, un centre de documentation et les ateliers éducatifs du patrimoine. Lieu ouvert à tous et gratuit, il vous emmène voyager à travers les siècles dans les 25 communes du Pays d’art et d’histoire Ventoux – Comtat Venaissin. accès libre aux horaires d’ouverture de l’office de tourisme intercommunal de Carpentras

