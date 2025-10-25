L’archi en train, journée à Limoges Allassac

Allassac Corrèze

Visite en train, explorations architecturales et grand quiz patrimoine. Programme de la journée

– découverte de l’histoire ferroviaire de l’ouest de la Corrèze

– parcours architectural dans Limoges (médiathèque, FRAC-artothèque)

-grand quiz sur le patrimoine limouzin

RDV samedi 25 octobre à la gare d’Allassac à 12h. Prévoir son pique-nique. Retour gare d’Allassac à 19h30.

20€ et 15€ enfants de -12ans

Inscription obligatoire au 05 55 24 08 80 .

Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80

