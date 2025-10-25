L’archi en train Ussel

L’archi en train Ussel samedi 25 octobre 2025.

Excursion à Limoges

À l’occasion des 40 ans du label Villes et Pays d’art et d’histoire et du Mois de l’architecture, partez en excursion sur une journée pour découvrir un autre territoire labellisé.

Au programme histoire du train en Limousin, pique-nique, explorations dans l’architecture contemporaine de Limoges, rencontres et grand quiz patrimoine.

Départ à 9h30, retour à 20h20

Sur réservations obligatoires, prévoir pique-nique tiré du sac .

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57 pah@payshautecorrezeventadour.fr

