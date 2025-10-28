L’archi en train Ussel

L’archi en train Ussel mardi 28 octobre 2025.

Ussel Corrèze

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-28

fin : 2025-10-28

2025-10-28 2025-10-29 2026-02-10 2026-02-12 2026-02-17 2026-02-19

Visite en train

En partenariat avec SNCF Voyageurs et TER Nouvelle-Aquitaine.

Montez à bord du train avec le guide pour découvrir la Haute-Corrèze autrement ! Entre la gare d’Ussel et la gare

de Montaignac, en passant par Meymac et Egletons, découvrez l’histoire du chemin de fer, ses gares et ses ouvrages d’art ainsi que les paysages.

Aller-retour avec commentaires à bord du train.

Visite à pied du bourg de Montaignac-sur-Doustre 1,5 km découverte de son histoire liée à l’installation de la gare, du château de Montaignac et de la chapelle.

Sur réservation obligatoire, places limitées .

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57 pah@payshautecorrezeventadour.fr

