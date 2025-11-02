L’archi-visite Lafayette Anticipations Paris

L’archi-visite Lafayette Anticipations Paris dimanche 2 novembre 2025.

Cette visite vous emmène dans les coulisses des expositions de Meriem Bennani et Steffani Jemison, et vous ouvre exceptionnellement les portes d’un espace habituellement fermé au public : l’atelier de production, où prennent forme les œuvres des artistes en résidence.

Découvrez l’ingéniosité du projet architectural de Lafayette Anticipations, imaginé par Rem Koolhaas et l’agence OMA, qui ont transformé un bâtiment historique en un écrin contemporain aux étages mobiles.

gratuit sous condition Tout public.

Date(s) : 2025-11-02T16:00:00+02:00_2025-11-02T17:30:00+02:00;2025-12-07T16:00:00+02:00_2025-12-07T17:30:00+02:00;2026-01-11T16:00:00+02:00_2026-01-11T17:30:00+02:00;2026-02-01T16:00:00+02:00_2026-02-01T17:30:00+02:00

Lafayette Anticipations 9 rue du Plâtre 75004 Paris

https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/larchi-visite-3