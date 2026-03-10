L’archi-visite Lafayette Anticipations Paris
L’archi-visite Lafayette Anticipations Paris dimanche 5 avril 2026.
Rem Koolhaas et l’agence OMA ont transformé ce bâtiment historique en un édifice contemporain aux étages mobiles.
Cette visite vous emmène dans l’envers du décor des expositions de Diego Marcon et Ladji Diaby, et vous ouvre exceptionnellement les portes d’un espace habituellement fermé au public : l’atelier de production, où prennent forme les oeuvres des artistes invité·es par la Fondation.
Découvez l’ingéniosité du projet architectural de Lafayette Anticipations !
Le dimanche 05 juillet 2026
de 16h00 à 17h30
Le dimanche 03 mai 2026
de 16h00 à 17h30
Le dimanche 05 avril 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-05T19:00:00+02:00
fin : 2026-07-05T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-05T16:00:00+02:00_2026-04-05T17:30:00+02:00;2026-05-03T16:00:00+02:00_2026-05-03T17:30:00+02:00;2026-07-05T16:00:00+02:00_2026-07-05T17:30:00+02:00
Lafayette Anticipations 9, rue du Plâtre 75004 Paris
https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/larchi-visite-4
