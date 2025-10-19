L’archipel de La Rougeotte Primelin

L’archipel de La Rougeotte Primelin dimanche 19 octobre 2025.

L’archipel de La Rougeotte

La Pointe Emmaüs Primelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 17:30:00

fin : 2025-10-19 19:00:00

Date(s) :

2025-10-19

La Rougeotte est un écrivain public se baladant avec son écritoire à roulettes, pour amener l’écriture dans la rue, la désacraliser. Elle fait une halte à La Pointe, ne la manquez pas ! C’est l’occasion , peut-être, de monter sur son écritoire pour composer en sa compagnie un cadavre exquis… .

La Pointe Emmaüs Primelin 29770 Finistère Bretagne +33 6 13 03 04 34

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement L’archipel de La Rougeotte Primelin a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz