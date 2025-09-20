L’architecture à l’île MoulinSart Ile Moulinsart Fillé

L’architecture à l’île MoulinSart Ile Moulinsart Fillé samedi 20 septembre 2025.

L’architecture à l’île MoulinSart 20 et 21 septembre Ile Moulinsart Sarthe

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Patrimoine naturel – un écrin de verdure de 3 hectares, patrimoine bâti – un moulin et ses bâtiments du XVe siècle, patrimoine immatériel – la fabrication de la farine à la meule de pierre, la cuisson du pain au four à bois : les journées Européennes du Patrimoine ont toute leur place sur l’île MoulinSart ! Au programme :

• 10h00, 15h00 et 17h00 : Jeu de piste pour découvrir les aménagements de l’île (moulin, canal, centre d’art) en autonomie – Le moulin Cyprien a été victime d’un vol ! Pour démasquer le voleur, retracez l’histoire de l’île et de ses bâtiments.

• 11h00, 14h00 et 17h00 : Visite guidée sur l’architecture du moulin et de l’île – Levez le voile sur les secrets de l’île MoulinSart par une approche historique et architecturale.

• Exposition photo avant/après de l’évolution de l’île MoulinSart

Ile Moulinsart Rue du Canal, 72210 Fillé Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire 02 43 57 05 10 http://www.ile-moulinsart.fr https://www.facebook.com/ilemoulinsart Découvrir le patrimoine meunier et la création artistique contemporaine, prendre un verre, manger en terrasse, goûter aux produits du terroir, danser sous les tilleuls, profiter des activités nautiques, s’initier aux jeux de plein air… En famille, entre amis, seul ou accompagné, il y en a pour tous les goûts sur l’île MoulinSart !

Patrimoine naturel – un écrin de verdure de 3 hectares, patrimoine bâti – un moulin et ses bâtiments du XVe siècle, patrimoine immatériel – la fabrication de la farine à la meule de pierre, la du au …

CC Val de Sarthe