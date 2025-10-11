L’Architecture Art Déco dans les Landes Place du 6e R.P.I.Ma Mont-de-Marsan

L’Architecture Art Déco dans les Landes Place du 6e R.P.I.Ma Mont-de-Marsan samedi 11 octobre 2025.

L’Architecture Art Déco dans les Landes

Place du 6e R.P.I.Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Une conférence sur l’Architecture Art Déco dans Les Landes, est proposée l la médiathèque de Mont de Marsan.

A l’occasion du centenaire de l’Art déco, Kévin Laussu, médiateur de l’architecture et du patrimoine, présente l’influence de ce courant artistique sur l’architecture landaise.

Dans le cadre du partenariat Passerelle(s) avec le Musée Despiau-Wlérick

A l’Auditorium | tout public, sur réservation par téléphone 05 05 46 09 43 .

Place du 6e R.P.I.Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

English : L’Architecture Art Déco dans les Landes

German : L’Architecture Art Déco dans les Landes

Italiano :

Espanol : L’Architecture Art Déco dans les Landes

L’événement L’Architecture Art Déco dans les Landes Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Mont-de-Marsan