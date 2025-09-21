L’Architecture au cœur du travail des agents du Département Hôtel du Département Saint-Brieuc

dimanche 21 septembre 2025.

L’Architecture au cœur du travail des agents du Département Dimanche 21 septembre, 11h00 Hôtel du Département Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Chaque année, le Département engage des millions d’euros pour construire, rénover et entretenir les routes ou les collèges publics.

À travers les timelaps* du pont de Lézardrieux ou des collèges (Charles-Le-Goffic à Lannion, Racine à Saint-Brieuc…), venez découvrir les coulisses des chantiers.

* série de photos capturées à intervalles réguliers sur une longue période et qui sont ensuite compilées dans une vidéo finale.

Hôtel du Département 9 place du général de Gaulle, 22000, Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

Conseil départemental des Côtes d’Armor