L’architecture au plus près des territoires : hommage à Jean-Loup Gestin Médiathèque des Cités Unies Savigny-le-Temple

L’architecture au plus près des territoires : hommage à Jean-Loup Gestin Médiathèque des Cités Unies Savigny-le-Temple samedi 20 septembre 2025.

L’architecture au plus près des territoires : hommage à Jean-Loup Gestin Samedi 20 septembre, 10h00 Médiathèque des Cités Unies Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Hommage à Jean Loup Gestin, architecte de la médiathèque des Cités Unies, disparu en novembre 2024, au travers d’une exposition du 10 au 27 septembre 2025.

Elaborée à partir des archives de l’agence Gestin-Lécuyer, il s’agira de valoriser le travail fait par Gilbert Lécuyer et Jean-Loup Gestin en mettant en avant la conception d’une architecture de proximité qu’ils ont défendue, à commencer par notre médiathèque.

Visites guidées de l’exposition en compagnie de l’architecte Gilbert Lécuyer le samedi 20 septembre.

Médiathèque des Cités Unies 1-3 place Paul Desphelipon Savigny-le-Temple 77176 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 79 61 70 https://reseaumediatheques.grandparissud.fr/iguana/www.main.cls La médiathèque des Cités Unies est implantée depuis 2007 au cœur du quartier du même nom « Les Cités Unies » à Savigny-le-Temple. Elle dispose de plus de 80 000 documents : 48 500 livres, 18 400 CD, 2 200 DVD, 400 partitions, 800 textes lus, 192 revues dont 36 titres jeunesse, 50 jeux de société et depuis peu une collection de disque vinyles.

La médiathèque vous accueille dans ses cinq espaces (actualité, petite enfance, documentaires, image et son, et littérature). Elle met également à disposition du public, le Wi-Fi, 10 postes informatiques situés au RDC permettant aux adhérents d’avoir accès à internet et d’utiliser les logiciels de bureautique. Tout au long de l’année, des animations sont proposées pour petits et grands notamment dans l’auditorium de la médiathèque : séances de contes, spectacles, lectures, projection de Bluray sur grand écran, jeux vidéo, robotique et création 3D… En transport en commun : RER D arrêt en gare de Savigny-le-temple.

Bus lignes n°3736, 3776 et 3777 arrêt « Médiathèque »

En voiture : via les D151 et D346

Exposition « L’architecture au plus près des territoires : hommage à Jean-Loup Gestin »

Grand Paris Sud