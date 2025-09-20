L’architecture au service de la mémoire Mémorial américain Montsec

En continu de 9h à 17h avec commentaires d’une guide sur place. La guide ne sera pas disponible de 12h à 13h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:15:00 – 2025-09-20T16:50:00

Fin : 2025-09-21T09:15:00 – 2025-09-21T16:50:00

Exposition de photos historiques au cimetière américain de Thiaucourt et au mémorial américain de Montsec.

Ces photos montrent la construction, mais aussi l’évolution et la signification de l’architecture de ces sites de mémoire de la Grande Guerre.

Mémorial américain 55300 Montsec Montsec 55300 Meuse Grand Est 03 82 80 01 01 https://www.abmc.gov/Montsec https://www.facebook.com/usabmc/;https://twitter.com/usabmc;https://www.youtube.com/usabmc;https://instagram.com/usabmc Le Monument américain de Montsec commémore la réduction du saillant de Saint-Mihiel par la Première Armée U.S. entre le 12 et le 16 septembre 1918, et les opérations américaines dans la région.

Tout comme le cimetière américain de Thiaucourt, auquel il est directement lié, le site est entretenu par l’American Battle Monuments Commission. Parking, pas de toilettes publiques.

© American Battle Monuments Commission