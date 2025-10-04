L’architecture au Village des Sciences d’AVIGNON Hotel de ville d’Avignon Avignon

L’architecture au Village des Sciences d’AVIGNON Hotel de ville d’Avignon Avignon samedi 4 octobre 2025.

L’architecture au Village des Sciences d’AVIGNON Samedi 4 octobre, 10h00 Hotel de ville d’Avignon Vaucluse

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

La MAV PACA participe au Festival des Sciences d’AVIGNON dans les cadre des Journées Nationales de l’architecture !!! En partenariat avec l’association VOLUBILIS.

. Dates : samedi 04/10/25

. Lieu : place de l’Horloge et dans le péristyle de l’Hôtel de ville à AVIGNON

Venez expérimenter, échanger, tester là où expériences spectaculaires et manipulations simples côtoient conférences, expositions, spectacles ou encore projections !

La MAV PACA tiendra un stand ouvert au public pour découvrir notre structure, parler d’architecture, découvrir des outils pédagogiques, etc. Quelques animations et activités porteront sur la découverte des métiers dans le domaine de l’architecture/ville/aménagement.

+ d’info : www.fetedelascience.fr

Organisateurs/partenaires : MESRI, DRARI PACA, Conseil régional SUD-PACA, Réseau régional Culture science PACA

Coordination régionale PACA les Petits Débrouillards

Hotel de ville d’Avignon place de l’horloge avignon, 84 000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://www.fetedelascience.fr »}]

La MAV PACA participe au Festival des Sciences de Marseille dans les cadre des Journées Nationales de l’architecture !!!

©MAVPACA