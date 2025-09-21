L’ARCHITECTURE BALNÉAIRE (À VÉLO) Palais des Congrès Le Touquet-Paris-Plage

L’ARCHITECTURE BALNÉAIRE (À VÉLO) Dimanche 21 septembre, 10h00 Palais des Congrès Pas-de-Calais

Prévoir vélo(s)

Style Quételart, néo-classique, art déco, néo-médiéval ou encore anglo-normand… Depuis la création de la station en 1882, les architectes ont foisonné d’imagination et ont fait du Touquet-Paris-Plage une station balnéaire unique. Accompagnés par la Fondation du Patrimoine, partez à la découverte des plus belles villas parmi lesquelles certaines ont été récompensées pour leurs travaux de restauration remarquables. Nous aurons l’occasion de rencontrer les propriétaires et les artisans ayant œuvré pour la restauration des villas labellisées.

Dimanche à 10h (durée : 2h) | Réservation obligatoire au 03 21 06 72 00 ou sur www.letouquet.com | Départ : Office de tourisme, Palais des Congrès, Avenue de l’Hermitage | Prévoir un vélo | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co et la participation de la Fondation du Patrimoine

Palais des Congrès Place de l'Hermitage 62520 Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

© Pôle Patrimoine & Nature du Touquet-Paris-Plage