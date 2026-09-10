L’architecture balnéaire (à vélo), Square Paul François Rivet, Phare de la Canche, Le Touquet-Paris-Plage

Informations pratiques

L’architecture balnéaire (à vélo) Dimanche 20 septembre, 14h00 Square Paul François Rivet, Phare de la Canche Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Style Quételart, néo-classique, art déco, néo-médiéval ou encore anglo-normand… Depuis la création de la station en 1882, les architectes ont foisonné d’imagination et ont fait du Touquet-Paris-Plage une station balnéaire unique. Partez à la découverte des plus belles villas parmi lesquelles certaines ont été récompensées pour leurs travaux de restauration remarquables. Nous aurons l’occasion de rencontrer les propriétaires et les artisans ayant oeuvré pour la restauration des villas labellisées. Dimanche à 14h (durée : 2h) | Réservation obligatoire au 03 21 06 72 00 ou sur

www.letouquet.com | Départ : square Paul François Rivet, au pied du phare de la Canche, allée des Mésanges | Prévoir un vélo | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co

Square Paul François Rivet, Phare de la Canche allée des Mésanges, 62520 Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 06 72 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://reservation.elloha.com/?IdPublication=e131b1cb-89f0-4564-8c9c-91436faa7c94&culture=fr-FR&idoi=7b27dc44-ee42-4e28-b7f8-1dbee819032d&idPrestation=82372f4e-e9de-45d7-8a75-5c08960b7b29&searchFirstAvailableDates=1 »}] [{« link »: « http://www.letouquet.com »}]

Style Quételart, néo-classique, art déco, néo-médiéval ou encore anglo-normand… Depuis la création de la station en 1882, les architectes ont foisonné d’imagination et ont fait du une station à la …

© Maxence TELLE