L’architecture contemporaine dans le quartier Hôtel de Ville Oratoire catholique Saint-Marc Villeneuve-d’Ascq

L'architecture contemporaine dans le quartier Hôtel de Ville Samedi 20 septembre, 14h15

Gratuit – Sur inscription

Samedi 20 septembre à 14h15, partez à la découverte des joyaux de l’architecture contemporaine dans le quartier Hôtel de Ville.

Suivez notre guide à la découverte de l’évolution urbanistique du quartier de l’Hôtel de Ville. De l’oratoire Saint Marc à l’école d’architecture en passant par la médiathèque ou le forum des sciences, plongez dans l’histoire de la construction de ce quartier à travers ses bâtiments emblématiques.

Samedi 20 septembre à 14h15

Rendez-vous au pied de l’oratoire Saint Marc.

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025

Oratoire catholique Saint-Marc Place de Venise 59650 Villeneuve d'Ascq

Ville de Villeneuve d’Ascq