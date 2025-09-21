L’architecture de Châtillon Bourg à redécouvrir « Quand le végétal épouse le minéral » Place du reviron, Châtillon-en-Diois Châtillon-en-Diois

« Quand le végétal épouse le minéral » Dimanche 21 septembre, 10h00 Place du reviron, Châtillon-en-Diois Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Rassemblement sur la place du Reviron Cette visite est une promenade proposée par l’Association Fleurs et Fontaines (Serge Baude) en dialogue avec une analyse architecturale de ACSPADE (Sylvie Veye Chareton et Bernard Ravet) pour redécouvrir le village botanique, les fontaines, l’évolution des maisons traditionnelles et des bâtisses remarquables du bourg de Châtillon.

Place du reviron, Châtillon-en-Diois Place du reviron, 26410 Châtillon-en-Diois Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0611768536

Alain Morin