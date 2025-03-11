L’architecture de Jacques Debat-Ponsan L’église Saint-Martin Cléry-sur-Somme

L’architecture de Jacques Debat-Ponsan L’église Saint-Martin

Rue de l’Église Cléry-sur-Somme Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:00:00

fin : 2026-05-30 16:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Visite proposée dans le cadre de la programmation Pays d’art et d’histoire, et du Printemps de l’Art déco.

À Cléry-sur-Somme l’architecte Jacques Debat-Ponsan joue avec les codes architecturaux. Il n’y a pas de doute, c’est une église, mais chaque ligne brisée qui la dessine est Art déco. Le tout est baigné de la lumière des vitraux du maître-verrier Jacques Grüber.

Réservation auprès de l’office de tourisme Péronne Haute Somme au 03.22.84.42.38 ou via notre billetterie en ligne.

Rue de l’Église Cléry-sur-Somme 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 84 42 38 accueil@peronnehautesomme-tourisme.com

English :

Visit proposed as part of the Pays d’art et d’histoire program, and Printemps de l’Art déco.

In Cléry-sur-Somme, architect Jacques Debat-Ponsan plays with architectural codes. There’s no doubt about it, it’s a church, but every broken line is Art Deco. The whole is bathed in the light of stained-glass windows by master stained-glass artist Jacques Grüber.

Bookings can be made through the Péronne Haute Somme tourist office on 03.22.84.42.38 or via our online ticket office.

