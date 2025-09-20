L’architecture de la Préhistoire au Moyen Age ateliers, maquettes, chantiers. Villeneuve-d’Ascq

64 rue Carpeaux Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 18:30:00

2025-09-20 2025-09-21

Appréhendez les techniques de construction utilisées par nos ancêtres pour édifier et décorer les bâtiments préhistoriques, antiques et médiévaux.

Agathé Temporis proposera de nombreux ateliers participatifs qui vous permettront de découvrir les outils de l’arpenteur romain la groma, l’archipendule, le chorobate… Grâce à des maquettes, les plans d’une domus de Pompéi ou d’une rue d’Ostie n’auront plus de secrets pour vous. De la conception d’un bâtiment à sa réalisation finale, le Passeur d’Histoire vous fera explorer les étapes, les corps de métier et l’organisation d’un chantier du Moyen Âge, tandis que l’ymagier John Serrat vous initiera à la sculpture en lien avec l’art roman et l’art gothique.

A l’occasion de ces journées exceptionnelles, nous vous invitons à suivre la progression d’un chantier romain. Vous assisterez à la réalisation d’une maçonnerie avec les outils et les méthodes de l’époque: depuis l’ouvrage de briques, de moellons et de pierres de taille, jusqu’aux enduits peints et à la fabrication d’une colonne. .

64 rue Carpeaux Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99 asnapio@villeneuvedascq.fr

