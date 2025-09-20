L’architecture de Saint-Nazaire : Faites vos jeux ! Place du Commando Saint-Nazaire

L’architecture de Saint-Nazaire : Faites vos jeux ! Place du Commando Saint-Nazaire samedi 20 septembre 2025.

L’architecture de Saint-Nazaire : Faites vos jeux ! 20 et 21 septembre Place du Commando Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Tout, tout, tout, vous saurez tout sur l’architecture !

Les Archives de Saint-Nazaire vous accueillent sur leur stand pour apprendre en jouant autour du thème de l’architecture, les bâtiments emblématiques et les architectes qui ont fait notre ville. Abécédaire, Time line, les jeux sont faits !

Place du Commando Place du Commando 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Ville Port Loire-Atlantique Pays de la Loire

Tout, tout, tout, vous saurez tout sur l’architecture !

Le kiosque du jardin public, Archives de Saint-Nazaire, 2Fi/665