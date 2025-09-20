L’Architecture des Halles, d’hier à demain Les Halles Quimper

L’Architecture des Halles, d’hier à demain Samedi 20 septembre, 16h00 Les Halles Finistère

Durée : 1h30 – Rdv. Devant les Halles, rue Saint-François

L’Architecture des Halles, d’hier à demain

Visite guidée – Samedi / 16h

Du couvent des Cordeliers au marché couvert de 1979, c’est toute une histoire urbaine et sociale qui s’écrit autour des Halles. Aujourd’hui, un nouveau chapitre s’ouvre avec le projet des Halles gourmandes à la Glacière.

Mais comment parler d’architecture avant même qu’elle ne sorte de terre.

C’est tout l’enjeu de cette visite : comprendre qu’un projet architectural façonne déjà la ville, bien avant la première pierre.

Grâce aux plans, maquettes, intentions, choix urbains et enjeux d’usages, la visite vous invite à découvrir l’architecture comme un processus, un dialogue entre passé, présent et avenir.

Les Halles 16 quai du Steir 29000 Quimper Quimper 29000 Locmaria Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-du-patrimoine.htm »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Quimper