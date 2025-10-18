L’architecture des musées des années 1980 et 1990 à l’épreuve du temps Musée départemental Arles antique Arles

Samedi 18 octobre 2025 de 14h30 à 17h30. Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-18 14:30:00

fin : 2025-10-18 17:30:00

Dans le cadre de l’exposition anniversaire le Musée bleu, une architecture couleur du temps , le musée propose une table ronde sur le renouveau de l’architecture des musées de la fin du XXᵉ siècle.

Afin de mettre à l’honneur, l’esthétique du musée de l’Arles antique, François Goven, architecte, inspecteur général honoraire des monuments historiques, Stéphanie Quantin-Biancalani, conservatrice en chef du patrimoine et historienne de l’architecture et Michel Matival, architecte DPLG en charge avec Sandrine Rascol, architecte du patrimoine, des travaux du musée départemental Arles antique, échangeront sur cette période charnière de l’architecture muséale.



> À 17h30 Une visite par Stéphanie Quantin-Biancalani et Romy Wyche, directrice du musée, sera proposée à l’issue de cette après-midi pour découvrir ou redécouvrir l’exposition. .

Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 03 info.mdaa@departement13.fr

English :

As part of the anniversary exhibition « Le Musée bleu, une architecture couleur du temps », the museum is hosting a round-table discussion on the renewal of museum architecture in the late XXᵉ century.

German :

Im Rahmen der Jubiläumsausstellung « Das Blaue Museum, eine zeitfarbene Architektur » bietet das Museum eine Podiumsdiskussion über die Erneuerung der Museumsarchitektur im späten 20ᵉ Jahrhundert an.

Italiano :

Nell’ambito della mostra per l’anniversario « Le Musée bleu, une architecture couleur du temps », il museo ospita una tavola rotonda sul rinnovamento dell’architettura museale alla fine del XXᵉ secolo.

Espanol :

En el marco de la exposición aniversario « Le Musée bleu, une architecture couleur du temps », el museo organiza una mesa redonda sobre el renacimiento de la arquitectura museística a finales del siglo XX.

