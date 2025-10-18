L’architecture des musées des années 1980 et 1990 à l’épreuve du temps Musée départemental Arles antique Arles

L’architecture des musées des années 1980 et 1990 à l’épreuve du temps Musée départemental Arles antique Arles samedi 18 octobre 2025.

L’architecture des musées des années 1980 et 1990 à l’épreuve du temps Samedi 18 octobre, 14h30 Musée départemental Arles antique Bouches-du-Rhône

Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T14:30:00+01:00 – 2025-10-18T17:30:00+01:00

Fin : 2025-10-18T14:30:00+01:00 – 2025-10-18T17:30:00+01:00

Dans le cadre de l’exposition anniversaire « le Musée bleu, une architecture couleur du temps », le musée départemental Arles antique propose une table ronde sur le renouveau de l’architecture des musées de la fin du XXᵉ siècle.

Afin de mettre à l’honneur, l’esthétique du musée de l’Arles antique, François Goven, architecte, inspecteur général honoraire des monuments historiques, Stéphanie Quantin-Biancalani, conservatrice en chef du patrimoine et historienne de l’architecture et Michel Matival, architecte DPLG en charge avec Sandrine Rascol, architecte du patrimoine, des travaux du musée départemental Arles antique, échangeront sur cette période charnière de l’architecture muséale.

À 17h30 : Une visite par Stéphanie Quantin-Biancalani et Romy Wyche, directrice du musée, sera proposée à l’issue de cette après-midi pour découvrir ou redécouvrir l’exposition.

Musée départemental Arles antique Presqu’île du cirque romain 13200 Arles Arles 13200 Barriol Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0413315103 https://www.arlesantique.fr/ Ce musée archéologique, dont l’architecture et la muséographie sont dues à Henri Ciriani, présente des collections allant du Néolithique à l’Antiquité tardive. Présence d’un parking gratuit. Accès en bus de ville possible.

Dans le cadre de l’exposition anniversaire « le Musée bleu, une architecture couleur du temps », le musée départemental Arles antique propose une table ronde sur le renouveau de l’architecture des de…

Façade du musée bleu © MDAA, Rémi Bénali