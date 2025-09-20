L’architecture des XIXe et XXe siècles à Fougères Commune De Fougères – Archives municipales Fougères

L’architecture des XIXe et XXe siècles à Fougères Commune De Fougères – Archives municipales Fougères samedi 20 septembre 2025.

L’architecture des XIXe et XXe siècles à Fougères Samedi 20 septembre, 14h30 Commune De Fougères – Archives municipales Ille-et-Vilaine

Rendez-vous à la salle de lecture des Archives municipales.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Forgée par les auteurs romantiques, l’image de Fougères se résume trop souvent au château, aux églises, aux maisons à pans de bois et aux demeures nobles du XVIIIe siècle. Pourtant, l’essentiel du bâti date des XIXe et XXe siècles. À chaque génération, ses innovations techniques et nouvelles modes architecturales.

Après une enquête de deux ans, Philippe Bonnet, historien et conservateur en chef du patrimoine honoraire, vous fera découvrir un patrimoine méconnu, des grands chantiers de la Belle Epoque aux immeubles de la Reconstruction et aux réalisations des Trente Glorieuses, en passant par les joyaux Art Déco et régionalistes de l’entredeux- guerres, sans oublier les témoignages d’un riche passé industriel.

Commune De Fougères – Archives municipales 8 Rue des Frères Deveria, 35300 Fougères, France Fougères 35300 Écartelée – Bonabry – Orières – Paron Ille-et-Vilaine Bretagne

Forgée par les auteurs romantiques, l’image de Fougères se résume trop souvent au château, aux églises, aux maisons à pans de bois et aux demeures nobles du XVIIIe siècle. Pourtant, l’essentiel du et…

David Bordes