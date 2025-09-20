L’architecture des XIXe et XXe siècles à Fougères JEP 2025 Salle de lecture des archives municipale Fougères

L'architecture des XIXe et XXe siècles à Fougères JEP 2025 Salle de lecture des archives municipale Fougères samedi 20 septembre 2025.

Salle de lecture des archives municipale 2 Rue Porte Saint-Léonard Fougères Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, les Archives municipales de Fougères mettent en lumière l’architecture des XIXe et XXe siècles. Cet événement, animé par l’historien Philippe Bonnet, explore le patrimoine méconnu de la ville, allant des constructions de la Belle Époque aux réalisations des Trente Glorieuses, en passant par les styles Art Déco et le passé industriel de Fougères. .

