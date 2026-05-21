L’architecture du musée Unterlinden, du Moyen-âge à l’époque contemporaine, Musée d’Unterlinden, Colmar

Informations pratiques

L’architecture du musée Unterlinden, du Moyen-âge à l’époque contemporaine Dimanche 18 octobre, 11h00, 14h00 Musée d’Unterlinden Haut-Rhin

Tarif : 4,50 € + entrée du musée

Adhérent·es MEA : 4,50 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-18T11:00:00+02:00 – 2026-10-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-18T14:00:00+02:00 – 2026-10-18T15:30:00+02:00

La visite guidée permet de découvrir l’histoire des différents espaces qui constituent aujourd’hui le musée Unterlinden. Du cloître médiéval à l’extension réalisée par Herzog & de Meuron en 2015, elle aborde les usages et les styles des bâtiments à travers les siècles (couvent, ferme, caserne, bains municipaux, musée) et leur inscription dans l’espace urbain.

Musée d’Unterlinden Rue d’Unterlinden, 68000 Colmar, France Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est 0389201550 https://www.musee-unterlinden.com [{« type »: « email », « value »: « reservations@musee-unterlinden.com »}] Couvent du XIIIe siècle relié à un ancien bâtiment des bains municipaux inauguré en 1906 par une extension terminée en 2015 par les architectes bâlois Herzog et de Meuron.

La visite guidée permet de découvrir l’histoire des différents espaces qui constituent aujourd’hui le musée Unterlinden. Du cloître médiéval à l’extension réalisée par Herzog & de Meuron en 2015, les…

©RuediWalti