« L’architecture du patrimoine » Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h00 Le Château Coquelle Nord

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Expo peinture » l’ architecture du patrimoine » Le graffeur Dean Oner réalisera avec les visiteurs une fresque de 5m, pour les enfants:ateliers peinture et dessin ,Léon le dragon à la craie au sol. Marelle, banderole à peindre, réalisation de votre portrait ou caricature . Les peintres travailleront sur place. toiles à gagner. tout est gratuit.

Plus d’information au 06 11 29 03 55

Le Château Coquelle Rue de Belfort – 59240 Dunkerque Dunkerque 59240 Rosendaël Nord Hauts-de-France 03 28 63 99 91 https://www.lechateaucoquelle.fr/ Le Château Coquelle est un centre culturel associatif situé à Dunkerque, qui développe des actions culturelles et artistiques, dans les domaines de la photographie, des arts du récit, de la danse et des pratiques culturelles et artistiques en amateur.

