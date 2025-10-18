L’architecture du silence: Mémoire de Pierre et d’Espace Cimetière Américain Meuse-Argonne Romagne-sous-Montfaucon

Début : 2025-10-18T15:15:00 – 2025-10-18T16:15:00

Fin : 2025-10-19T15:15:00 – 2025-10-19T16:15:00

Visite guidée inédite du cimetière Americain Meuse-Argonne

Découvrez des plans et documents inédits pour comprendre l’aménagement de cet espace commémoratif. Construction de la chapelle, conception des stéles et aménagement paysager sont evoqués lors de cette visite d’une heure pour comprendre que l’architecture est aussi au service du souvenir de la Grande Guerre. Accessible à partir de 7 ans avec chaussures de marche et vêtements chauds recommandés.

Cimetière Américain Meuse-Argonne rue du General Pershing 55110 Romagne-sous-Montfaucon Romagne-sous-Montfaucon 55110 Meuse Grand Est 0329851418 https://www.abmc.gov/ Le cimetière est situé à l’est du village de Romagne-sous-Montfaucon, à 40 kilomètres au nord-ouest de Verdun. 14 246 Américains y sont enterrés, ce qui en fait le plus important cimetière américain de la Première Guerre mondiale. Les noms de 954 disparus sont gravés sur les murs des loggias qui entourent la chapelle.

Le centre des visiteurs explique le rôle majeur de l’engagement des Américains et de l’offensive Meuse-Argonne dans la Grande Guerre, tout en invitant à une expérience immersive grâce à la scénographie du lieu.

Une salle commémorative est dédiée à l’histoire du cimetière, à l’expérience de soldats enterrés là ou ayant participé à l’offensive. Un écran interactif permet de feuilleter le registre des tout premiers visiteurs de ce cimetière américain, le plus grand d’Europe.

Une autre salle évoque l’histoire militaire : l’intervention des Américains au cours de la guerre, l’offensive Meuse-Argonne, le quotidien des soldats, le matériel utilisé sur le front. Un écran géant projette des scènes de films mixant des images d’époque et des reconstitutions historiques. Parking tous véhicules.

